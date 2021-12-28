В Херсоне с ночи 28 декабря шел дождь и создал ледовую корку на деревьях, тротуарах, дорогах. Из-за непогоды в городе остановился электротранспорт.

Из-за оледенения контактной сети не вышли на маршрут троллейбусы, а горожане жалуются на скользкие дороги и тротуары, некоторые улицы перекрыты поваленными деревьями.

Исполняющий обязанности заместителя городского головы Вячеслав Билковский рассказал, что перебои в работе троллейбусов произошли из-за обледенения контактных сетей.

"Погода нам подарила немного дождя и гололед. В настоящее время возникли перебои в работе троллейбусов. Сейчас продолжаются работы по очистке линий и уже через 1–1,5 часа начнут курсировать троллейбусы. Температура меняется с минусовой на плюсовую, и наоборот, поэтому будьте осторожны. Большая просьба к водителям: все же позаботиться о резине, соблюдать правила дорожного движения и не парковать авто на обочинах, по крайней мере, центральных улиц. Это очень мешает работе техники", - сказал Вячеслав Билковский.

Начальник Херсонского областного гидрометцентра на своей странице в Facebook сообщил, что в ближайшие часы ситуация в Херсоне может ухудшиться.

"Дождь, который мы сегодня, 28 декабря, видим за окном, и температура в несколько градусов тепла, могут создать ложную иллюзию о том, что погодные невзгоды уже позади, а нам нужно только дождаться, когда наконец все растает и мы снова сможем комфортно передвигаться по улицам города. К сожалению, это не так и наоборот, ситуация в ближайшие часы может только ухудшиться", - написал он.

Напомним, с 20 декабря, в Украину пришло похолодание и обилие осадков в виде снега. Осадки будут выпадать в большинстве регионов в виде снега и мокрого снега, температура будет от 2 тепла до 4 градусов мороза в ночные часы, а в дневные часы около 0 градусов.

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