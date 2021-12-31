В 86 поездах Новый год-2022 встретят около 10 тысяч пассажиров. Всего на период массовых новогодних и рождественских праздников было назначено 17 дополнительных пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Таким образом, двоим поездам продлен маршрут и четырем увеличена периодичность курсирования. В железнодорожных кассах фиксируется увеличение продаж проездных документов на 20% по сравнению со всем сезоном 2020/2021.

Отмечается, что в настоящее время наблюдается рост пассажиропотока до железнодорожных станций, которые находятся вблизи курортов Украинских Карпат: Татаров (Буковель), Ворохта, Яремче и Ясиня. Известно, что 30 декабря был отправлен в первый рейс двухэтажный электропоезд Skoda по маршруту № 747 "Киев - Львов".

Читайте также, в Украине массово задерживаются пассажирские поезда. Причиной стало то, что в страну зашел мощный циклон, который спровоцировал штормовой ветер, метель и снег до 20 сантиметров, на 47 минут задерживается поезд №12 Киев - Новоалексеевка и более чем на 2 часа - поезд №81 Харьков - Новоалексеевка.

Кроме того, первые 58 поездов отправились в путь по новому графику перевозок с 12 декабря 2021 года. Были созданы 29 новых направлений, а также ускорилось движение поездов и оптимизировались маршруты, что позволит сэкономить пассажирам 4 миллиона 500 тысяч часов в 2022 году.

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