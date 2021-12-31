IKEA поднимет цены по всему миру на 9% [ Редактировать ]
Источник: Ingka Group
Шведская торговая сеть IKEA, выпускающая мебель и товары для дома, в 2022 году поднимет цены на свою продукцию по всему миру в среднем на 9%. Об этом говорится в пресс-релизе Ingka Group, управляющей международной сетью магазинов IKEA.
К сожалению, сейчас, впервые с тех пор, как более высокие затраты начали влиять на мировую экономику, мы должны переложить часть этих увеличенных затрат на наших клиентов. В среднем прирост Ingka Group составляет около 9% во всем мире, с вариациями по странам и диапазонам Ingka, что отражает локализованное инфляционное давление, включая проблемы с сырьевыми товарами и цепочками поставок.
О том, что IKEA планирует поднять цены на продукцию, стало известно еще в ноябре. Тогда сообщалось, что товары подорожают больше, чем в 2019 году.
IKEA ранее регулярно объявляла о снижении цен на определенные товары. На многих рынках даже незначительное повышение цены может быть болезненно для ретейлеров, держателей франшизы.
В мае 2020 года сообщалось, что IKEA временно перестает работать в Украине.
по теме
С 1 января 2022 года в Украине подорожает алкоголь. Повышение акцизов на пиво, крепкие спиртные напитки, некоторые виды вин, ликеров и продуктов перегонки предусматривает закон о повышении налогов №5600
За рік ціни і так стрибнули на 20 відсотків, але втримати їх підприємства не зможуть. І виною всьому - вартість енергоносіїв, яка неодмінно входить у ціну продукції.
Цены на сезонные овощи поднялись на 7,88%
На зерновом рынке Украины назревают серьезные проблемы, что может сказаться на росте цен на хлебобулочные изделия
В четверг, 30 декабря, цена газа в Европе во время биржевых торгов опустилась ниже 1 тысячи долларов за тысячу куб. м