Шведская торговая сеть IKEA, выпускающая мебель и товары для дома, в 2022 году поднимет цены на свою продукцию по всему миру в среднем на 9%. Об этом говорится в пресс-релизе Ingka Group, управляющей международной сетью магазинов IKEA.

К сожалению, сейчас, впервые с тех пор, как более высокие затраты начали влиять на мировую экономику, мы должны переложить часть этих увеличенных затрат на наших клиентов. В среднем прирост Ingka Group составляет около 9% во всем мире, с вариациями по странам и диапазонам Ingka, что отражает локализованное инфляционное давление, включая проблемы с сырьевыми товарами и цепочками поставок.

О том, что IKEA планирует поднять цены на продукцию, стало известно еще в ноябре. Тогда сообщалось, что товары подорожают больше, чем в 2019 году.

IKEA ранее регулярно объявляла о снижении цен на определенные товары. На многих рынках даже незначительное повышение цены может быть болезненно для ретейлеров, держателей франшизы.

В мае 2020 года сообщалось, что IKEA временно перестает работать в Украине.