В Кении прекращена подачи электроэнергии на территории практически всей страны. Причиной этому стало падение опор ЛЭП. Об этом сообщает государственная компания Kenya Power.

Опоры обрушились на 220-километровом участке Киамбере - Эмбакаси, по которому электроэнергия подается в национальную сеть с ГЭС Киамбере на реке Тана.

Мы остались без электроснабжения из-за обвала опор на высоковольтной линии электропередачи Киамбере - Эмбакасе сегодня утром в 10:45.

В компании также уточнили, что продолжаются восстановительные работы.

Электричества не было в столице Найроби, а также в ряде провинций.

Напомним, что жителей Киево-Святошинского района "отрезали" от электричества в морозы.

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