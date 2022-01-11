Кения осталась без электричества [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Кении прекращена подачи электроэнергии на территории практически всей страны. Причиной этому стало падение опор ЛЭП. Об этом сообщает государственная компания Kenya Power.
Опоры обрушились на 220-километровом участке Киамбере - Эмбакаси, по которому электроэнергия подается в национальную сеть с ГЭС Киамбере на реке Тана.
Мы остались без электроснабжения из-за обвала опор на высоковольтной линии электропередачи Киамбере - Эмбакасе сегодня утром в 10:45.
В компании также уточнили, что продолжаются восстановительные работы.
Электричества не было в столице Найроби, а также в ряде провинций.
Напомним, что жителей Киево-Святошинского района "отрезали" от электричества в морозы.
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