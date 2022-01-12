В Министерстве внутренних дел Германии опровергли информацию украинского МИДа об упрощении въезда в страну туристов из Украины. Об этом сообщает пресс-служба немецкого МВД.

Таким образом, разрешение на въезд остается только для тех жителей Украины, у которых есть действующий сертификат о вакцинации. При этом требование о третьей "бустерной" дозе как условии для поездки пока не выдвигается.

Отмечается, что тем, у кого нет справки о вакцинации, разрешен въезд по отрицательному тесту только в случае, если человек является гражданином, резидентом ЕС или их близким родственником, или подпадает под исключения (например, в случае путешествия, необходимого для немецкого правительства, или срочной поездки в гуманитарных целях).

Читайте также, вакцинированные путешественники больше не будут обязаны предъявлять отрицательный тест на COVID-19 для въезда в Ирландию. В связи с появлением варианта "Омикрон", обязательные ПЦР-тесты перед прибытием в страну были повторно введены для всех путешественников, независимо от статуса вакцинации.

Кроме того, на территории Чехии с 27 декабря 2021 года ужесточатся правила въезда. Теперь понадобится отрицательный ПЦР-тест даже для вакцинированных от коронавируса, на иностранных граждан, которые имеют разрешение на проживание в Чехии, новые правила начнут распространяться с 3 января 2022 года.

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