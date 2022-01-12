Держава підтримає галузі, які зазнали найбільших збитків від пандемії Ковіду або подорожчання газу. Це заявив заступник глави Офісу Президента Ростислав Шурма. За його словами, підвищення цін на блакитне паливо для населення влада не допустила. Тепер настав час підтримати окремі галузі промисловості, залежні від газу. А сектори економіки, які найбільше постраждали від локдауну, можуть розраховувати на точкову допомогу через програму "єПідтримка",- наголосив заступник глави Офісу Президента.

Державне регулювання цін на окремі категорії продуктів запровадив сьогодні Кабмін. Про це йшлося на засіданні уряду. До кінця дії карантину роздрібні торговці не можуть встановлювати націнку вищу 10-ти відсотків - на гречку, цукор, борошно, макарони вітчизняного виробництва, молоко, соняшникову олію, яйця, курятину та вершкове масло. Раніше Кабмін запровадив граничний рівень торговельної надбавки на хліб і батон.