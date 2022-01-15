В Аргентині через рекордну спеку палають ліси [ Редактировать ]
В Аргентині палають ліси. Усе через нестерпну спеку. Осередки займання фіксують у 9-ти провінціях. Наймасштабніша пожежа - в національному парку Науель Вапі. Вигоріло майже 6 тисяч гектарів. Стихії протистоять близько сотні рятувальників. З повітря їм допомагають спецлітаки й гелікоптери.
Однак локалізувати вогонь не вдається. Упродовж тижня температура в країні тримається на позначці плюс 40, а подекуди і 45-ть. Це рекорд для Аргентини. Спека нищить врожаї. Не витримують електромережі. Місцеві жителі називають погоду пекельною, а журналісти непритомніють просто під час прямого ефіру.
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