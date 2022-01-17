Синоптики оголосили штормове попередження [ Редактировать ]
Хуртовини повернулися й до України. Синоптики оголосили штормове попередження. Пориви вітру сягатимуть 20 метрів за секунду. Така погода буде в більшості регіонів країни. Це може призвести до ускладнень роботи підприємств енергетики та комунального господарства, а також до порушення руху транспорту - попередили рятувальники. Водіїв закликали бути вкрай обережними за кермом.
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