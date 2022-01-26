Україна та Нідерланди проти Росії. В Європейському суді з прав людини розглядають, чи можна об'єднати скарги двох країн проти Федерації в міждержавну справу. У позові уряду Нідерландів йдеться про збиття малайзійського "Боїнга" MH17. Українська заява - ширша. Зокрема, стосується масових порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях, а також викрадення і вивезення дітей-сиріт з Донецької та Луганської областей до Росії. Кожна зі сторін матиме по 45 хвилин для виступу. Делегацію України очолює міністр юстиції - Денис Малюська.