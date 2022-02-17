В селе Креховичи Ивано-Франковской области, на трассе "Стрый-Мамалыга" спасатели второй день тушат цистерну с газом. Из ближайших домов от места происшествия эвакуировали людей.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"16 февраля в 14:22 в с. Креховичи, Калушского района, на автодороге "Стрый-Мамалыга", произошло возгорание автоцистерны со сжиженным газом (объемом 40 м куб.) на площади около 9 м кв", - говорится в сообщении.

Указано, что спасатели провели замеры концентрации опасных веществ в воздухе.

"Превышения предельно-допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не обнаружено", - заявили в ведомстве.

Вместе с тем, спасатели эвакуировали из ближайших домов людей. Жертв и пострадавших нет.

По состоянию на сегодняшнее утро. Продолжается ликвидация пожара цистерны газовоза, для ее охлаждения от ГСЧС привлечено 28 человек личного состава и 7 единиц техники.

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