В Киеве посреди моста произошло возгорание микроавтобуса (видео) [ Редактировать ]
В Подольском районе столицы на Гаванском мосту загорелся микроавтобус. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, во время движения по дороге водитель заметил шедший из-под капота дым, остановился, вышел из авто и вызвал пожарных. Когда сотрудники ГСЧС прибыли на место происшествия, то транспортное средство полностью было охвачено огнем.
Отмечается, что на месте работали 15 человек личного состава и три единицы спецтехники. В 19:14 возгорание локализовали, в 19:19 - ликвидировали. Обошлось без пострадавших.
Читайте также, в столице во время поездки произошел сильный пожар в маршрутном такси. Происшествие произошло возле входа на станцию киевского метрополитена "Нивки", огонь охватил маршрутный автобус №455, к счастью, всем пассажирам удалось успешно покинуть горящий салон.
Кроме того, в Черновцах во время движения загорелась маршрутка. Все случилось утром в центре города под окнами обладминистрации в салоне находились водитель и три пассажира, почему произошел пожар, пока неизвестно - ждут выводов экспертов.
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