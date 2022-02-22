В Подольском районе столицы на Гаванском мосту загорелся микроавтобус. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, во время движения по дороге водитель заметил шедший из-под капота дым, остановился, вышел из авто и вызвал пожарных. Когда сотрудники ГСЧС прибыли на место происшествия, то транспортное средство полностью было охвачено огнем.

Отмечается, что на месте работали 15 человек личного состава и три единицы спецтехники. В 19:14 возгорание локализовали, в 19:19 - ликвидировали. Обошлось без пострадавших.

Читайте также, в столице во время поездки произошел сильный пожар в маршрутном такси. Происшествие произошло возле входа на станцию киевского метрополитена "Нивки", огонь охватил маршрутный автобус №455, к счастью, всем пассажирам удалось успешно покинуть горящий салон.

Кроме того, в Черновцах во время движения загорелась маршрутка. Все случилось утром в центре города под окнами обладминистрации в салоне находились водитель и три пассажира, почему произошел пожар, пока неизвестно - ждут выводов экспертов.