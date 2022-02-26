В Киеве горят склады и гаражи в Соломенском районе. Об этом сообщает ГСЧС.

В 10:18 пожар в складских зданиях и гаражах в Соломенском районе, возникший в результате попадания снаряда локализован на площади 700 м кв.

По предварительной информации, 2 человека погибли. К тушению привлечены 20 человек и 5 ед. техники ГСЧС.