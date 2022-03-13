Кадыров может быть в Киевской области - СМИ (видео) [ Редактировать ]
Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Киевскую область. Об этом сообщает "Вертикаль" со ссылкой на источники в разведке.
Находится в окрестностях Иванково, где прячется от нашего спецназа и вскоре собирается вернуться в Россию.
Судя по Telegram-каналу Кадырова он по прежнему находится в Чечне. Скорее всего, его поездка является тайной, чтобы поддержать его бойцов, терроризирующих жителей запада Киевской области.
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