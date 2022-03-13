Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Киевскую область. Об этом сообщает "Вертикаль" со ссылкой на источники в разведке.

Находится в окрестностях Иванково, где прячется от нашего спецназа и вскоре собирается вернуться в Россию.

Судя по Telegram-каналу Кадырова он по прежнему находится в Чечне. Скорее всего, его поездка является тайной, чтобы поддержать его бойцов, терроризирующих жителей запада Киевской области.