Оккупанты обстреляли Снигиревку под Николаевом (видео) [ Редактировать ]
Утром 14 марта оккупанты нанесли авиационный удар по Снигиревке в Николаевской области.
В результате обстрела города один человек погиб. Повреждены пять жилых домов, сообщают спасатели.
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