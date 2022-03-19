Российские военные обстреляли из "Градов" Новые Петровцы [ Редактировать ]
В субботу, 19 марта, российские военные обстреляли из "Градов" Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Киевской области.
В результате обстрела произошло возгорание поля и повреждена автозаправочная станция.
Пожар удалось ликвидировать.
Потерпевших нет.
На месте происшествия работают полицейские Вышгородского района и фиксируют последствия обстрелов.
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