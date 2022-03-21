Четыре человека погибли и один человек был травмирован в результате вражеских обстрелов, и пожара на парковке и в торговом центре в Подольском районе Киева. Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве.

На месте погибли четыре человека и один человек травмирован. Информация уточняется.

Сообщение о взрыве спасатели получили 20 марта в 22.48.

По прибытию, бойцы установили, что в результате вражеских обстрелов загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажи торгового центра.

В 2.18 спасатели локализовали пожар на общей площади 1500 кв. м. Ликвидация пожара продолжается.

На месте задействовано 11 единиц пожарной техники и 63 человека личного состава.