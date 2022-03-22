В Николаеве обстреляли морской порт [ Редактировать ]
Российские оккупационные войска в ночь 22 марта обстреляли морской порт в городе Николаев. Инфраструктура получила значительные повреждения.
Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.
"Сегодня ночью по морскому порту Николаев был нанесен удар. Вследствие этого, портовая инфраструктура получила значительные повреждения", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
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