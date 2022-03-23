Військові ворожої армії рф не приховують, що за наказом путіна позбавляють життя й грабують в Україні мирних жителів. У вбивствах українських жінок і дітей вони зізнаються своїм матерям і дружинам.

Прикметно, що росіянок такі одкровення у звірствах навіть не дивують, адже ціною награбованого майна українців їм обіцяють "сплатити борги". Чергову перехоплену розмову злив у YouTube радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Магазини оглядаю, і бац, маленька дівчинка з жінкою, іграшковий пістолетик лежить, в іграшковому, ну магазин іграшок. І маленька дівчинка така пістолет хватає, ну і на нас... Я тиндиридин. Х*лі треба? Ну так чорт, що вони за укропи.

Він заявив, що це особисто наказ глави рф володимира путіна. Мовляв, все одно на мирне населення: тих, хто чинить опір, – "на*ер, без розмов". Слухаючи зізнання російського військового у таких звірствах, його дружина чи дівчина навіть не здивувалася, а лише ствердно підтакувала.

Загарбник продовжив хвалитися обіцянками президента, говорячи: всі росіяни, які воювали в Україні, після повернення на батьківщину не матимуть проблем із вступом – "будь-який навчальний заклад без іспитів, без нічого поступлять".

Також окупант пообіцяв дружині/дівчині погасити її борг – ціною того, що він із товаришами награбував у будинках жителів України.

Ми коротше будинок розкриваємо, думали зброю, може щось. Хламу там – о*еріли. Так що ми сьогодні вдало сходили. Все нормально, погасимо твій борг.

Невідомо, коли відбулася ця розмова, але він припустив, що "через тиждень-два все закінчиться". Також окупант зізнався, що командування наказало військовим зняти всі розпізнавальні знаки з форми, окрім ЗС рф, та документи на всяк випадок.