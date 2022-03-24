В Киеве за время войны оккупанты повредили 87 жилых домов [ Редактировать ]
В Киеве с начала полномасштабного российского вторжения оккупанты повредили 87 жилых домов. Об этом сообщает пресс-центр КГГА.
Также повреждены 12 школ и 6 детских садов.
В Киеве с начала полномасштабного вторжения повреждено 87 жилых домов, 10 частных усадеб, 12 школ и 6 детских садов.
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