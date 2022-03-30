Федеральний парламент Канади підтримав скасування візового режиму з Україною. Про це свідчить звіт Постійного комітету парламенту Канади.

Депутати проголосували за звіт Постійного комітету парламенту Канади, члени якого раніше підтримали запровадження безвізового режиму з Україною.

У документі, зокрема, йдеться: "закликаємо уряд Канади… запровадити безвізовий режим подорожей з України до Канади, в тому числі швидко видаючи електронний дозвіл на подорожі".

Також депутати звертаються до уряду із закликом "підтримати українців та інших жителів країни, які постраждали від конфлікту".

Вони рекомендують урядові "збільшити кількість персоналу, аби затримки у прийомі мігрантів не стали ще довшими через чинну гуманітарну кризу".