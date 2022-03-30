Парламент Канади проголосував за безвіз для України [ Редагувати ]
Федеральний парламент Канади підтримав скасування візового режиму з Україною. Про це свідчить звіт Постійного комітету парламенту Канади.
Депутати проголосували за звіт Постійного комітету парламенту Канади, члени якого раніше підтримали запровадження безвізового режиму з Україною.
У документі, зокрема, йдеться: "закликаємо уряд Канади… запровадити безвізовий режим подорожей з України до Канади, в тому числі швидко видаючи електронний дозвіл на подорожі".
Також депутати звертаються до уряду із закликом "підтримати українців та інших жителів країни, які постраждали від конфлікту".
Вони рекомендують урядові "збільшити кількість персоналу, аби затримки у прийомі мігрантів не стали ще довшими через чинну гуманітарну кризу".
Ми засуджуємо неспровокований напад на Україну, наказ на який віддав президент Росії Володимир Путін, відверто порушуючи міжнародне право.
по темі
В Офісі президента розповіли, від чого залежатиме наступний раунд переговорів із росією
У вівторок, 29 березня, член російської делегації Володимир Мединський дав коротке інтерв’ю
Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю російським телеканалам
Журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat рассказал, что рф с 2014 года потратила миллиарды долларов на сеть пророссийских политиков
Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сделал заявление