Гірше, ніж у Бучі: генпрокурор Венедіктова розповіла про звірства росіян на Київщині [ Редагувати ]
Попри шокуючі звірства та масові вбивства мирних жителів Бучі на Київщині, найгірша ситуація з людськими втратами склалася у Бородянці. Про це в ефелі національного телемарафону заявила генпрокурор України Ірина Венедіктова.
Ми можемо предметно говорити про Київську область, тому що вчора ми отримали доступ до неї. І відпрацьовуємо Ірпінь, Бучу, Ворзель. Насправді по людям, по жертвам найгірша ситуація в Бородянці. Я думаю, що ми будемо окремо говорити про Бородянку. Там є про що говорити.
Генпрокурорка не назвала кількості жертв серед мирних жителів у Бородянці.
Нагадаємо, що страшні кадри з деокупованих Бучі, Гостомеля та Ірпеня вразили весь світ та викликали міжнародне обурення звірствами росіян. На звільнених територіях Київщини знайдені братські могили з сотнями загиблих українців.
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