Попри шокуючі звірства та масові вбивства мирних жителів Бучі на Київщині, найгірша ситуація з людськими втратами склалася у Бородянці. Про це в ефелі національного телемарафону заявила генпрокурор України Ірина Венедіктова.

Ми можемо предметно говорити про Київську область, тому що вчора ми отримали доступ до неї. І відпрацьовуємо Ірпінь, Бучу, Ворзель. Насправді по людям, по жертвам найгірша ситуація в Бородянці. Я думаю, що ми будемо окремо говорити про Бородянку. Там є про що говорити.

Генпрокурорка не назвала кількості жертв серед мирних жителів у Бородянці.

Нагадаємо, що страшні кадри з деокупованих Бучі, Гостомеля та Ірпеня вразили весь світ та викликали міжнародне обурення звірствами росіян. На звільнених територіях Київщини знайдені братські могили з сотнями загиблих українців.