ВСУ нанесли удар по позициям кадыровцев под Бородянкой (фото) [ Редактировать ]
Украинская армия нанесла точечный удар по позициям кадыровцев в окрестностях Бородянки Киевской области. Официального подтверждения данной информации пока нет.
Напомним, что в Нацполиции сообщили, где в Киевской области идут бои и наступает враг.
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