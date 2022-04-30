У суботу, 30 квітня, на Сахаліні сталася пожежа на ГРЕС-2. Рятувальники борються з вогнем, який перекинувся з турбінного відділення на покрівлю. Про це повідомляєТАСС.

У ГУ МНС росії Сахалінської області розповіли, що палаючу будівлю самостійно покинули 30 співробітників. В цей час технологічний процес зупинений.

У компанії "Сахаліненерго" заявили, що причиною пожежі стало відключення одного з турбогенераторів. Однак поки енергопостачання сахалінських споживачів все ще здійснюється. Постраждалих немає.

У мережі з'явилися кадри пожежі.