Уперше від початку війни російські окупанти завдали ракетного удару по Закарпаттю. Напередодні ворожа ракета влучила в одну із залізничних підстанцій поблизу вокзалу у курортному Воловці. Вибух завдав шкоди і місцевим жителям: вибив шибки у будинках та пошкодив авта.

Чи є постраждалі люди внаслідок удару? І як досі мирний регіон - оговтується після атаки? Мої колеги розкажуть.

Вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі… У понад пів сотні будинків відсутні електропостачання та газ - такі наслідки вчорашнього прильоту ракети у селище Воловець, що на Закарпатті.

Віктор Микита, голова Закарпатської обласної військової адміністрації:

Є певні руйнування, є пошкодження у прилеглих будинках ударною хвилею, зруйновані покрівлі, криші, на деяких із будинків, зараз проводиться оцінка завданої шкоди. Жертв не виявлено. Якихось звернень в лікарню наразі не зафіксовано. Зараз проводиться огляд місця події, слідчі встановлюють, яка це саме була ракета.

Уламки ракети пошкодили й автівки, у радіусі 500 метрів. Ворог цілив в електропідстанцію, що живить цю ділянку "Укрзалізниці". Понад три години там гасили пожежу рятувальники.

Роман Гудак, начальник ГУ ДСНС в Закарпатській області:

Гасити такі пожежі складні, де є дуже багато виливається масла трансформаторного, яке знаходиться у системах охолодження самих трансформаторів, водою не можна, їх можна гасити лише піною. Тому нами було залучено максимальну кількість техніки. Одночасно працювало понад 12 одиниць техніки і 53 особи особового складу.

В "Укрзалізниці" кажуть - ця закарпатська станція була не єдиною ціллю рашистів. Ворог влучив також в об'єкти на Дніпропетровщині та Львівщині.

Наталія Турчак, прессекретар "Укрзалізниці":

Вчора були влучання в електропотужності всієї компанії. Зокрема найбільшого ураження зазнала львівська дистанція, львівська дільниця потужності - були перепідключені й поїзди, які пройшли Львів на той момент, вони дісталися благополучно місця призначення - міста Ужгород.

Працівники "Укрзалізниці" застосували теплотягу, аби допомогти поїздам дістатися місць призначення. Та запізнень потягів уникнути не вдалося.

Віктор Микита, голова Закарпатської ОДА:

Ми розуміємо наміри ворога. Вони хочуть паралізувати роботу транспортної інфраструктури, а сюди доправляються за рахунок функціонування гуманітарних коридорів жінки й діти, і бомбардувати саме цю інфраструктуру є цинічно, але нічого нового для рф, вони завжди були негідниками і такими залишаться у цій історії.

На Закарпатті наразі проживає понад 400 тисяч переселенців з різних куточків України. Представники влади вкотре звертаються до жителів краю з проханням не публікувати відео та фото із місць прильотів. Також просять ховатися в укриття, коли звучить сигнал повітряної тривоги.