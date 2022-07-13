Окупанти вдарили по Дніпропетровській області: 6 тисяч людей залишились без електрики [ Редагувати ]
російські війська двічі за ніч обстріляли з РСЗВ Нікопольський район Дніпропетровської області. Під удар потрапили дві громади - Червоногригорівська і Мирівська.
Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
У Червоногригорівці ракети пошкодили лінію електропередач, без світла залишилися Красногригорівка і два села, приблизно 6 000 абонентів. У Мирівській громаді пошкоджено заклад соціальної інфраструктури. Попередньо під час обстрілів люди не постраждали.
Вночі ЗСУ збили в районі Нікополя ще один безпілотник. Таким чином, за ніч вдалося знищити два ворожих БПЛА.
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