У Волинській області затримали білоруського прикордонника, який незаконно перетнув кордон. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Суд покарав його арештом на дві доби.

Інцидент стався 29 червня, але про нього стало відомо після публікації відповідного рішення суду. Громадянин Білорусі, який проходить службу в Брестській прикордонній групі, перетнув кордон поза пунктом пропуску на території Шацької громади Ковельського району Волинської області за напрямком Дубок (Білорусь) — Хрипськ (Україна). Його затримали українські прикордонники.

Чоловік пояснив своє порушення бажанням приєднатися до ЗСУ та боротися проти росії.

Чоловік також повідомив, що у нього є однодумці з цього питання і він вирішив з одним з них відправитися в Україну, але їх виявили на кордоні і переслідували вогнем, тому кордон зміг перетнути тільки він.

Зараз надана ним інформація перевіряється, після чого буде прийнято рішення про його подальшу долю.

Водночас у Держпогранкомітеті Білорусі повідомили, що інцидентів з прикордонниками не було, кордон з Україною не перетинав жоден білоруський прикордонник.