Сьогодні Православна Церква вшановує пам'ять преподобного Антонія Печерського – засновника Києво-Печерського монастиря.

Цього дня керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич) святкує день небесного покровителя. Ім'я на честь преподобного Антонія Печерського владика отримав під час чернечого постригу у 1994 році, до останнього моменту не знаючи, хто зі святих стане його небесним покровителем.

Центр інформації УПЦ зібрав цитати з проповідей владики Антонія про Церкву, любов, довіру та служіння Богу, у яких розкриваються духовні істини.

ЦЕРКВА

"Відданість вірі та Церкві Христовій – запорука нашого спасіння".

"Завдання Церкви – привести людей до Бога. Якщо люди помиляються і не розрізняють меж між добром і злом, то ми, як пастирі, маємо зробити все можливе, щоб допомогти їм перемогти цей гріховний стан".

"У Церкви, крім благодійності, є важливіша мета, до якої може привести людину тільки Вона. Церква покликана дбати про безсмертну душу".

"Церква – це двоскладовий організм, який існує у просторі-часі нашого земного існування і водночас – у вічності, у реаліях Небесних. Підходити до неї з погляду грішних світських категорій – отже, не бачити суті".

"Церква не інститут морального задоволення мінливих мас. Слово Церкви – це не слово догоджання будь-кому. Слово Церкви є проповіддю про Христа Спасителя. Слово Церкви є молитвою. Слово Церкви – це втіха для тих, хто страждає".

ЛЮБОВ

"Любов - єдиний шлях до безсмертя для живих і померлих".

"Любов Божа настільки велика до нас, що вона здатна обмежити себе: якщо людина не хоче жити з Богом, вона отримує таку можливість і в житті земному, і у вічному житті".

"Люди ніколи не зможуть змінити на краще своє життя через ненависть, злість та осуд. Ми змінюємося на краще тільки через прощення та любов".

"Лише люблячи ближнього і смиряючись перед Богом, людина може побачити у своєму житті Творця і розраховувати на Його милосердя".

ДОВIРА

"Потрібно так само вірити Господу, як Він вірить людині".

"Абсолютна відданість Богу – мета, до якої треба йти все своє життя".

"Ми – малі діти, і наша справа довіряти Отцю Небесному. Довіряти у всьому, що з нами відбувається. Довіряти Його благому Промислу за нас. Вірити у те, що ми не залишені та не забуті".

"Опираючись на Господа, повністю довіряючи Йому, ми в кожний момент життя отримуємо потрібну нам допомогу та підтримку через знайомих і незнайомих людей, через близьких і далеких, через неймовірний збіг обставин, через неймовірні та непередбачувані події та ситуації".

"Які б події не бентежили душу, ми завжди і в усьому повинні довіряти Господу і молитися Йому, боротися з зневірою, маловір'ям, власними гріхами, щоб очиститися від зла, позбутися всього суєтного і миттєвого, з'єднатися з Господом нашим. Смиренність, терпіння, надія, віра та любов".

СЛУЖІННЯ БОГУ

"Життя у Христі – це завжди перемога і протистояння, радість і любов, віра та надія".

"Святі є серед нас. Це, в тому числі, люди, які не зраджують християнським принципам, долають природний страх, залишаються вірними Церкві Христовій, незважаючи ні на що, вірять у те, що вони проповідують"."Служіння Господу – в усвідомленому проходженні всіх випробувань, що випали на нашу долю, у прийнятті особистої Голгофи, у збереженні вірності Христу до кінця".

"Наша реальність – це життя у Христі. Господь – центр та сенс життя. З Ним нічого не страшно, все можна подолати".

"Ми не залишені на свавілля долі, не кинуті, а перебуваємо у надійних руках самого Господа і маємо помічниками усіх святих нашої Церкви".

"Найкращим доказом нашої віри будуть конкретні добрі справи. У цьому й полягає дотримання слова Спасителя".

Підготувала Анастасія Горобець, Центр інформації УПЦ