Життя у Христі - це завжди перемога: керуючий справами УПЦ про Церкву, віру і служіння Богу [ Редагувати ]
Сьогодні Православна Церква вшановує пам'ять преподобного Антонія Печерського – засновника Києво-Печерського монастиря.
Цього дня керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич) святкує день небесного покровителя. Ім'я на честь преподобного Антонія Печерського владика отримав під час чернечого постригу у 1994 році, до останнього моменту не знаючи, хто зі святих стане його небесним покровителем.
Центр інформації УПЦ зібрав цитати з проповідей владики Антонія про Церкву, любов, довіру та служіння Богу, у яких розкриваються духовні істини.
ЦЕРКВА
- "Відданість вірі та Церкві Христовій – запорука нашого спасіння".
- "Завдання Церкви – привести людей до Бога. Якщо люди помиляються і не розрізняють меж між добром і злом, то ми, як пастирі, маємо зробити все можливе, щоб допомогти їм перемогти цей гріховний стан".
- "У Церкви, крім благодійності, є важливіша мета, до якої може привести людину тільки Вона. Церква покликана дбати про безсмертну душу".
- "Церква – це двоскладовий організм, який існує у просторі-часі нашого земного існування і водночас – у вічності, у реаліях Небесних. Підходити до неї з погляду грішних світських категорій – отже, не бачити суті".
- "Церква не інститут морального задоволення мінливих мас. Слово Церкви – це не слово догоджання будь-кому. Слово Церкви є проповіддю про Христа Спасителя. Слово Церкви є молитвою. Слово Церкви – це втіха для тих, хто страждає".
ЛЮБОВ
- "Любов - єдиний шлях до безсмертя для живих і померлих".
- "Любов Божа настільки велика до нас, що вона здатна обмежити себе: якщо людина не хоче жити з Богом, вона отримує таку можливість і в житті земному, і у вічному житті".
- "Люди ніколи не зможуть змінити на краще своє життя через ненависть, злість та осуд. Ми змінюємося на краще тільки через прощення та любов".
- "Лише люблячи ближнього і смиряючись перед Богом, людина може побачити у своєму житті Творця і розраховувати на Його милосердя".
ДОВIРА
- "Потрібно так само вірити Господу, як Він вірить людині".
- "Абсолютна відданість Богу – мета, до якої треба йти все своє життя".
- "Ми – малі діти, і наша справа довіряти Отцю Небесному. Довіряти у всьому, що з нами відбувається. Довіряти Його благому Промислу за нас. Вірити у те, що ми не залишені та не забуті".
- "Опираючись на Господа, повністю довіряючи Йому, ми в кожний момент життя отримуємо потрібну нам допомогу та підтримку через знайомих і незнайомих людей, через близьких і далеких, через неймовірний збіг обставин, через неймовірні та непередбачувані події та ситуації".
- "Які б події не бентежили душу, ми завжди і в усьому повинні довіряти Господу і молитися Йому, боротися з зневірою, маловір'ям, власними гріхами, щоб очиститися від зла, позбутися всього суєтного і миттєвого, з'єднатися з Господом нашим. Смиренність, терпіння, надія, віра та любов".
СЛУЖІННЯ БОГУ
- "Життя у Христі – це завжди перемога і протистояння, радість і любов, віра та надія".
- "Святі є серед нас. Це, в тому числі, люди, які не зраджують християнським принципам, долають природний страх, залишаються вірними Церкві Христовій, незважаючи ні на що, вірять у те, що вони проповідують"."Служіння Господу – в усвідомленому проходженні всіх випробувань, що випали на нашу долю, у прийнятті особистої Голгофи, у збереженні вірності Христу до кінця".
- "Наша реальність – це життя у Христі. Господь – центр та сенс життя. З Ним нічого не страшно, все можна подолати".
- "Ми не залишені на свавілля долі, не кинуті, а перебуваємо у надійних руках самого Господа і маємо помічниками усіх святих нашої Церкви".
- "Найкращим доказом нашої віри будуть конкретні добрі справи. У цьому й полягає дотримання слова Спасителя".
Підготувала Анастасія Горобець, Центр інформації УПЦ
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