Люди кажуть, їхати далеко від дому не хочуть

Тероризує "друга армія світу" й жителів Пологівського району, це на Запоріжжі. Більшість територій там зараз під окупацією. На решті - тривають активні бої. Найгарячіше - в Оріхові та Гуляйполі. Там обстріли не припиняються ні на хвилину. Про ситуацію докладніше Інна Гогой.

У центр підтримки жителів Пологівського району пані Світлана прийшла, щоб дізнатися як отримати будівельні матеріали. Російські снаряди розбили жінці хату ще місяць тому. Повибивало вікна та двері, пробило дах. Саме тоді жінка із родиною вирішили виїжджати із селища Залізничне.

Світлана, переселенка з Пологівського району:

Складно, постійні вибухи, дитина переживає, поки могли, поки жили, а коли вже почали оці касетні с кульковими зарядами - стало дійсно страшно.

Аби допомогти переселенцям із Пологівського району у центрі об'єдналися фахівці 15 громад. Тут можна заключити декларацію із сімейним лікарем, отримати гуманітарку, консультації щодо проживання чи оформлення документів. У центрі готові допомагати не лише із розв'язанням питань, а й просто вислухати людину.

Жанна Сафонова, представниця Малинівської громади:

Кожна людина, яка приїхала з нашої території - це людина із раненим серцем і треба намагатися кожній людині ввійти в їхню ситуацію і надати не тільки вичерпну інформацію.

Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації:

Вибудовується модель, щоб інформаційно допомагали вирішити весь комплекс проблем, безпосередньо і соцпрацівники присутні, і пенсійний фонд, і освіта присутня, і медична частина присутня.

Нині ситуація на Пологівщині не проста. За словами голови району, вісімдесят відсотків територій - тимчасово окуповані. Рашистські військові просто знущаються над місцевими мирними жителями.

Артур Крупський, голова Пологівської РВА:

Окупанти проводять і крадіжки, і мародерство, і пограбування, і викрадення людей. Це зазвичай обличчя нашого ворога, як бандита, як розбійника.

На інших 20 відсотках території Пологівської громади - тривають бої. Найскладніша ситуація в Оріхові та Гуляйполі. По цих містах окупанти гатять щодня. Внаслідок постійних обстрілів загострюються й комунальні проблеми.

Артур Крупський, голова Пологівської РВА:

Частково електрика присутня в Оріхівській громаді, на всіх інших територіях електрика присутня, але у зв'язку з бойовими діями не має газопостачання, ворог влучив в магістральний газопровід високого тиску і там сьогодні саме найгарячіша точка.

Нині сорок відсотків пологівчан евакуювалися з району. Частина з них оселилися в Запоріжжі. Люди кажуть, їхати далеко від дому не хочуть. І кожного дня прокидаються із надією, що можуть повернутися додому.