Окупанти збили власний ударний вертоліт Ка-52 [ Редагувати ]
У середу опівдні, 27 липня, трійка російських ударних вертольотів Ка-52, маючи намір атакувати підрозділи ЗСУ в районі Ольгиного Херсонської області, помилково завдала ударів по своїх позиціях.
Про це повідомляється у Facebook Оперативного командування "Південь".
Дезорієнтований противник у відповідь атакував засобами протиповітряної оборони власні вертольоти, збивши один Ка-52. Раніше пари російських вертольотів завдавали ударів по позиціях українських військових.
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