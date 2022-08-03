У середу, 3 липня, через негоду у населених пунктах Київської області відбулися аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляється у Telegram.

Світло планують повернути протягом двох годин.

Станом на 20:00 повністю знеструмлено сім населених пунктів, 13 - частково.

В ОВА відзначають, що аварійні бригади приведені в посилений режим роботи і вже зайнялися виправленням неполадок. Основні підключення планують здійснити до 22:00 3 серпня.