У Київській області масово зникло світло [ Редагувати ]
У середу, 3 липня, через негоду у населених пунктах Київської області відбулися аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляється у Telegram.
Світло планують повернути протягом двох годин.
Станом на 20:00 повністю знеструмлено сім населених пунктів, 13 - частково.
В ОВА відзначають, що аварійні бригади приведені в посилений режим роботи і вже зайнялися виправленням неполадок. Основні підключення планують здійснити до 22:00 3 серпня.
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