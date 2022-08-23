У Харкові прогриміли вибухи [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: Nexta.live
У вівторок вранці, 23 лютого, в Харкові після оголошення повітряної тривоги в місті та області прогриміли вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".
Жителів просять залишатися в укриттях.
У місцевих пабліках повідомляють про три вибухи. Офіційна інформація поки не надходила.
по темі
Prev Next
23 серпня 2022 08:15 Удар по центру Харкова: деталі
У вівторок вранці, 23 серпня, окупанти обстріляли центральну частину Харкова
20 серпня 2022 07:45 У Миколаєві потужні вибухи
Вночі 20 серпня у Миколаєві пролунали потужні вибухи
20 серпня 2022 07:30 У Мелітополі пролунали потужні вибухи
Вночі 20 серпня у Мелітополі пролунали потужні вибухи, їх чуло усе місто
18 серпня 2022 15:16 Обстріл гуртожитків у Харкові: постраждали 45 людей
Внаслідок ракетних ударів по гуртожитках Харкова постраждали щонайменше 45 цивільних
17 серпня 2022 11:58 У Мелітополі пролунав потужний вибух
У середу, 17 серпня, у тимчасово окупованому росіянами Мелітополі відбувся вибух