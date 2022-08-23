У вівторок вранці, 23 лютого, в Харкові після оголошення повітряної тривоги в місті та області прогриміли вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".

Жителів просять залишатися в укриттях.

У місцевих пабліках повідомляють про три вибухи. Офіційна інформація поки не надходила.