Удар по центру Харкова: деталі [ Редагувати ]
У вівторок вранці, 23 серпня, окупанти обстріляли центральну частину Харкова. Про це повідомляє мер Харкова Ігорь Терехов в Telegram і "Суспільне".
"Приліт" був у Київському районі.
За його словами, попадання було в приватний будинок, без постраждалих.
Ранок дня міста почався з обстрілу Київського району. Попадання в приватний будинок, без постраждалих.
Водночас речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко повідомив, що в Харкові близько 04:40 сталася пожежа на одному з підприємств. Займання в п'ятиповерховій будівлі локалізували близько 06:30.
Зазначається, що перед пожежею вибухів не було.
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