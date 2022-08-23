У вівторок вранці, 23 серпня, окупанти обстріляли центральну частину Харкова. Про це повідомляє мер Харкова Ігорь Терехов в Telegram і "Суспільне".

"Приліт" був у Київському районі.

За його словами, попадання було в приватний будинок, без постраждалих.

Ранок дня міста почався з обстрілу Київського району. Попадання в приватний будинок, без постраждалих.

Водночас речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко повідомив, що в Харкові близько 04:40 сталася пожежа на одному з підприємств. Займання в п'ятиповерховій будівлі локалізували близько 06:30.

Зазначається, що перед пожежею вибухів не було.