І поки окупанти руйнують нашу інфраструктуру, обстрілюють школи та стадіони, світ надає українцям можливість безкоштовно тренуватися. Вже понад 40 країн підтримали наших спортсменів. Та наших атлетів тягне додому, в стіни спортивних альма-матер. Ярина Марків відвідала зруйновані стадіони та спортшколи Київщини й розпитала у високопосадовців - коли їх почнуть відновлювати.

Ось так жив Ірпінь до. До приходу русского міра. Спортивну гордість - стадіон "Чемпіон" відкрили у місті всього 6 років тому. Тут грали збірні України. А тепер - він виглядає так:

Щонайменше 10 рашистських прильотів на поле й у трибунні приміщення. А цей заклад відкрили - 6 десятків років тому. Історична пам'ятка міста - Ірпінська ДЮСШ. Тут раніше навчалося близько тисячі учнів, виховували справжніх чемпіонів. У цьому корпусі...

Ярина Марків, кореспондентка:

Проходили заняття із спортивної гімнастики, дзюдо, фітнесу. А зараз – руїни, будівельне сміття й залізяччя. Цей корпус Ірпінської ДЮСШ не підлягає відновленню. Несучі стіни - зруйновано.

За свідченнями місцевих, окупанти накрили школу вогнем із 11 на 12 березня. А двох тренерів - розстріляли.

Володимир Тарасов, директор Ірпінської ДЮСШ:

Тут згоріло адміністративне приміщення, вестибюль, зал фітнесу, оздоровчої гімнастики, роздягальні, частина школи, велика значна частина історії, тому що звідси починалася спортивна школа більше як 60 років назад.

І така сумнозвісна картина - по всій Україні. росія зруйнувала понад сотню (113) спортивних об'єктів на наших теренах. Кожен п'ятий з яких - відновленню не підлягає. В Ірпені вже підрахували, у скільки обійдуться ремонтні роботи.

Олександр Маркушин, Ірпінський міський голова:

Саме по стадіону - це три мільйона доларів, якщо повністю переробляти і зробити нову концепцію, це 7 мільйонів. По ДЮСШ - це 15 мільйонів доларів, бо треба побудувати з 0 можна так сказати.

Щонайменше 3 роки та понад 160 мільйонів доларів знадобиться на відбудову усіх спортивних шкіл, центрів та стадіонів, зруйнованих російськими варварами. В держави коштів на це - нема.

В рамках програми президента ми відкрили спец рахунок, ми очікуємо допомогу від міжнародних партнерів. Ще нам пообіцяв Міжнародний олімпійський комітет, що він буде проводити донорську ...на відновлення інфраструктури і я впевнений, що будуть бюджетні кошти на відновлення. Тому що для нас рухова активність, для нас заняття масовим спортом і перемоги наших спортсменів - це головне.

Ну а відроджувати Україну влада збирається з урахуванням найкращих світових практик і технологій.

Олексій Кулеба, голова Київської ОВА:

Нам зараз необхідно не просто відбудувати замість 9-поверхового будинку новий будинок. Ми маємо підвищувати соц стандарти. Тобто зараз є 2 концепції - перша це фаст-рекавері та відбудова, яка має відбутися тут і зараз - це якщо ми говоримо про 1 вересня або про опалювальний сезон.

А друга концепція - довгострокового відновлення "Build Back Better"- або побудувати краще, ніж було. Її наразі розробляє влада. Та українці не чекають й своїй спортолюбивості - не зраджують. Продовжують тренуватися й тренувати на вцілілих після обстрілів ділянках шкіл і стадіонів.

Олександра, тренер і методист Ірпінської ДЮСШ: