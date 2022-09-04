У Харкові сталася масштабна пожежа: ракета влучила в ресторан [ Редагувати ]
Через обстріли окупантів у Київському районі Харкова сталася масштабна пожежа на території ресторанного комплексу. Про це повідомляє ДСНС у Харківській області в Facebook.
Вночі Харків отримав черговий ракетний удар по цивільній інфраструктурі. Одна з ворожих ракет влучила в ресторанний комплекс Київського району міста.
Рятувальники повідомили, що всі забудови ресторану були побудовані з деревини, тому відразу після вибуху виникла пожежа, що охопила майже всю територію комплексу.
В результаті пожежа виникла у двох основних будівлях і літньому павільйоні на загальній площі 2200 кв.
До ліквідації пожежі було задіяно 8 пожежних автоцистерн, пожежно-рятувальний автомобіль першої допомоги та близько 50 осіб особового складу ДСНС. Основне завдання рятувальників полягало в запобіганні подальшого поширення вогню на сусідні забудови і лісовий масив.
по темі
Служба безпеки затримала двох завербованих харків'ян, які передавали інформацію про ЗСУ бойовикам так званої "ЛНР"
У середу вдень, 31 серпня, російські окупанти в черговий раз обстрілюють Харкова
Вранці 30 серпня, окупанти обстріляли центральну частину Харкова
Вночі на суботу, 27 серпня, в Харкові прогриміли вибухи