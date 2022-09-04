Через обстріли окупантів у Київському районі Харкова сталася масштабна пожежа на території ресторанного комплексу. Про це повідомляє ДСНС у Харківській області в Facebook.

Вночі Харків отримав черговий ракетний удар по цивільній інфраструктурі. Одна з ворожих ракет влучила в ресторанний комплекс Київського району міста.

Рятувальники повідомили, що всі забудови ресторану були побудовані з деревини, тому відразу після вибуху виникла пожежа, що охопила майже всю територію комплексу.

В результаті пожежа виникла у двох основних будівлях і літньому павільйоні на загальній площі 2200 кв.