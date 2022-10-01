російська армія в ніч на 1 жовтня обстріляла два райони Дніпропетровської області. Проте найбільше дісталося Нікополю.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко в Telegram.

Окупанти за ніч п'ять разів накрили Нікопольський район "Градами" та важкою артилерією. Росіяни випустили по Нікополю понад 30 снарядів.

У місті пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, кафе та готель. Понад тисяча сімей залишилася без світла. Людей не зачепило.

Ворог також обстріляв Марганецьку та Червоногригорівську громади. На щастя, без постраждалих.

Росіяни вдарили по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Руйнування уточнюються.