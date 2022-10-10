На Київщині знову пролунали вибухи [ Редагувати ]
У Києві близько 9:30 ранку 10 жовтня під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві мешканці в Мережі.
Вибухи чули Позняки, Петропавлівська Борщагівка та інші райони столиці, а також місто Вишневе на Київщині.
Зазначимо, що в Україні триває масштабна повітряна тривога. Залишайтеся в укриттях!
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