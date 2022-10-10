У Києві внаслідок ракетних ударів пошкоджено будівлі філармонії, музеїв Ханенків та Шевченка.

Про це написав у своєму Telegram-каналі міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Внаслідок обстрілу центру Києва пошкоджено будівлю філармонії, музеїв Ханенків та Шевченка", - зазначив він.

За словами Ткаченка, наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Масований ракетний удар по Україні

Зранку 10 жовтня по всій Україні була оголошена повітряна тривога.

Згодом стало відомом, що росія атакувала Київ. У місті після оголошення повітряної тривоги пролунали кілька вибухів. За попередніми даними, у Шевченківському районі внаслідок ракетного удару загинули 8 людей, ще 24 мирні жителі отримали поранення.

Через масований обстріл у Києві зупинилось метро. Всі станції працюють як укриття.

Також серія вибухів пролунала у Дніпрі. За даними одного з пабліків, зафіксовано "приліт" по житловому кварталу міста.

Повідомляється про вибухи на Житомирщині та Київщині. Також вибухи пролунали у Тернополі. Голова Хмельницької ОВА заявив, що в області працює ППО.