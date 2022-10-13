Євросоюз вже наступного тижня має намір узгодити новий транш військової допомоги для України та збільшити підтримку до понад 3 млрд євро.

Про це повідомляє голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Я проінформую країни-члени НАТО, що ми маємо намір прийняти, сподіваюся, наступного понеділка в Люксембурзі новий транш нашої військової підтримки для українських Збройних сил. Ця сума досягне більше 3 млрд євро за рахунок ресурсів Європейського фонду світу. Я також проінформую їх про започаткування військової тренувальної місії для підтримки української армії", - заявив Боррель перед зустріччю міністрів оборони НАТО.

За його словами, Євросоюз на тлі провокацій з боку росії залишається вірним своєму рішенню продовжувати надавати допомогу Україні стільки, скільки знадобиться, і в потрібних обсягах.

"Ми продовжуватимемо надавати військову підтримку з метою припинити будь-які російські атаки, будь-які дії щодо ескалації війни. Ми хочемо знайти дипломатичні рішення для цієї війни якнайшвидше, але ми відповідатимемо збільшенням військової допомоги для України, щоб запобігти будь-якій ескалації з боку росії" , – зазначив чиновник.