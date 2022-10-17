Жителів Тернополя та області попередили про можливі аварійні відключення світла [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У Тернополі та області можливі аварійні відключення світла через пошкодження електромереж у сусідніх областях внаслідок ворожих обстрілів.
Про це повідомляє мер Тернополя Сергій Надал.
"Сьогодні ударами ракет пошкоджено енергетичне обладнання електромереж в сусідніх областях. На даний момент можуть бути аварійні відключення в Тернополі і області", - написав він.
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