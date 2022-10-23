ЗСУ збили російську ракету у Кіровоградській області [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Українські захисники в ніч на 23 жовтня збили ворожу ракету в Онуфріївці Кіровоградської області.
Про це повідомляє голова ОВА Андрій Райкович.
Зазначаєть, що уламки ракети пошкодили кілька будинків. Обійшлося без загиблих та травмованих серед мирного населення.
На місці працюють відповідні служби.
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