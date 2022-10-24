НАТО потрібно збільшити постачання всього, щоб українці змогли воювати усю зиму. Мова йде про генератори, зимовий одяг та намети.

Про це повідомляє генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Deutsche Welle.

"Зима наближається. І це теж було основним посилом зустрічі міністрів оборони НАТО: нам необхідно збільшити постачання всього, починаючи із зимового одягу, генераторів, наметів, щоб українці змогли продовжити військові дії усю зиму", - заявив Столтенберг.

Генсек додав, що системи озброєнь, які поставили союзники і партнери НАТО, вже показали величезний вплив. Це і стало однією з причин, чому рф не змогла досягти переваги в повітрі та контролю над повітряним простором України.

"Це сталося, звичайно, передусім через уміння, рішучість українських збройних сил використовувати вже старі наявні в них радянські засоби ППО. Партнери постачали Україні боєприпаси для старих радянських систем, а потім почали надавати нові", - додав Столтенберг.