Окупанти почали видавати маріупольцям "паспорти" з поміткою "ДНР" [ Редагувати ]
Джерело: LB.ua
Російські окупанти почали паспортизацію населення у тимчасово захопленому Маріуполі. Перші "паспорти" видали у с. Мангуш в Маріупольському районі.
Про це повідомляє в Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Повідомляється, що в першу чергу "паспорти" видаватимуть тим, хто працює на бюджетні установи.
"Правда, не без "чорної мітки". Місце реєстрації - "ДНР", Маріуполь". Ти як "росіянин", але не такий як росіяни. Недонелюдь", - наголосив Андрющенко.
За його даними, швидкість обробки наднизька. Ось чому, вважає посадовець, процес затягнеться на місяці.
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