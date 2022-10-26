У Харківській області на міні підірвався автомобіль піротехніків. Внаслідок інциденту один з них загинув.

Про це повідомляє в Telegram начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні в Ізюмському районі на ворожу міну, попередньо протитанкову, наїхав автомобіль піротехніків ДСНС. На жаль, 1 особа загинула, 5 - отримали поранення. Усі поранені госпіталізовані та отримують необхідну медичну допомогу", - зазначив він.

За його словами, стан трьох поранених оцінюється як важкий, у двох постраждалих - поранення середньої тяжкості.

"Закликаю всіх бути максимально обережними. Не відвідуйте ліси, лісосмуги та поля, не ходіть узбіччям доріг. У жодному разі не торкайтеся підозрілих чи незнайомих предметів. Безпечно пересуватися можна лише дорогами з твердим покриттям, де вже провели розмінування", - звернувся Синєгубов до цивільних.