На Харківщині піротехніки підірвалися на міні [ Редагувати ]
Джерело: LB.ua
У Харківській області на міні підірвався автомобіль піротехніків. Внаслідок інциденту один з них загинув.
Про це повідомляє в Telegram начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Сьогодні в Ізюмському районі на ворожу міну, попередньо протитанкову, наїхав автомобіль піротехніків ДСНС. На жаль, 1 особа загинула, 5 - отримали поранення. Усі поранені госпіталізовані та отримують необхідну медичну допомогу", - зазначив він.
За його словами, стан трьох поранених оцінюється як важкий, у двох постраждалих - поранення середньої тяжкості.
"Закликаю всіх бути максимально обережними. Не відвідуйте ліси, лісосмуги та поля, не ходіть узбіччям доріг. У жодному разі не торкайтеся підозрілих чи незнайомих предметів. Безпечно пересуватися можна лише дорогами з твердим покриттям, де вже провели розмінування", - звернувся Синєгубов до цивільних.
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