У Дніпрі спалахнула сильна пожежа на електропідстанції (фото, відео) [ Редагувати ]
У Дніпрі сьогодні, 5 листопада спалахнула велика пожежа на електропідстанції. Внаслідок чого деякі місцеві жителі залишилися без світла.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
"У Дніпрі, у Діївці пожежа на трансформаторній. Через це зникло світло у Діївці та на житловому масиві Західний", - пишуть ЗМІ.
Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють про гучні звуки в результаті горіння.
"Пожежа сталася на електропідстанції, попередньо внаслідок технічної несправності. На місці працюють рятувальники ДСНС", - пишуть видання.
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