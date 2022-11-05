Фото: у Дніпрі спалахнула сильна пожежа на електропідстанції / facebook.com/dniprotv

У Дніпрі сьогодні, 5 листопада спалахнула велика пожежа на електропідстанції. Внаслідок чого деякі місцеві жителі залишилися без світла.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

"У Дніпрі, у Діївці пожежа на трансформаторній. Через це зникло світло у Діївці та на житловому масиві Західний", - пишуть ЗМІ.

Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють про гучні звуки в результаті горіння.

"Пожежа сталася на електропідстанції, попередньо внаслідок технічної несправності. На місці працюють рятувальники ДСНС", - пишуть видання.