Колаборанти у Каховці Херсонської області оголосили так звану "евакуацію". Зрадники закликають жителів виїхати до Краснодарського краю росії.

Про це повідомляє "глава райадміністрації" Каховки Павло Філіпчук.

За його словами, колаборанти та члени незаконної адміністрації покинуть 15-кілометрову зону на лівому березі Дніпра. Він заявив, що ця територія скоро стане зоною бойових дій та буде "притягувати увагу ЗСУ". При цьому колаборант підкреслив, що окупанти будують у Каховці оборонні укріплення.

Колаборант зазначив, що бажаючих "евакуюватися" будуть вивозити до міста Туапсе у Краснодарському краї рф. Він запевнив, що переселенцям будуть видавати по 100 тисяч рублів.