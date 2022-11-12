Російські військові із РСЗВ "Град" обстріляли селище Горностаївка Каховського району Херсонської області.

Про це повідомляє в Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти з РСЗВ "Град" обстріляли селище. Ці нелюди цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі. Через ворожі обстріли загинули дві жінки і близько 10 будинків отримали пошкодження", - йдеться у повідомленні.

За словами Янушевича, такими жахливими методами росіяни хочуть схилити мешканців Горностаївки до так званої евакуації. А самі військові росії ховаються по підвалах місцевих жителів.