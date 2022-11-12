Окупанти з "Градів" обстріляли Херсонську область: двоє людей загинули [ Редагувати ]
Джерело: defence-ua.com
Російські військові із РСЗВ "Град" обстріляли селище Горностаївка Каховського району Херсонської області.
Про це повідомляє в Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Російські окупанти з РСЗВ "Град" обстріляли селище. Ці нелюди цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі. Через ворожі обстріли загинули дві жінки і близько 10 будинків отримали пошкодження", - йдеться у повідомленні.
За словами Янушевича, такими жахливими методами росіяни хочуть схилити мешканців Горностаївки до так званої евакуації. А самі військові росії ховаються по підвалах місцевих жителів.
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