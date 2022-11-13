Прем'єр Британії хоче "кинути виклик" путіну на саміті G20 [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак має намір "кинути виклик" російському диктатору володимиру путіну на саміті G20 в Індонезії.
"Війна Путіна викликала спустошення в усьому світі, знищуючи життя і вкидаючи міжнародну економіку в хаос. Цей саміт G20 не буде звичайною справою. Ми викличемо путінський режим і викриємо їхню презирство до того типу міжнародного співробітництва та поваги до суверенітету, які представляють форуми G20" , - сказав він.
За його словами, на відміну від росії, Британія та союзники працюватимуть разом, щоб вирішити світові проблеми.
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