Росіяни атакували Донецьку область з "Градів", артилерії та мінометів [ Редагувати ]
Джерело: Національна поліція
Російські військові обстріляли сім населених пунктів у суботу, 12 листопада. Внаслідок ворожих атак є загиблі та поранені.
Вчора росіяни відкривали вогонь по Авдіївці, Бахмуту, Святогірську, Дружківці, смт Велика Новосілка, селам Іванівське та Новосілка.
Окупанти атакували мирні населені пункти з ракетних систем, РСЗВ "Град", артилерії та мінометів. Вони знищили та пошкодили 7 цивільних об‘єктів - 4 житлових будинки, готель, кафе та альтанку.
В результаті обстрілів Бахмута загинули мирні жителі, пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки.
Російські снаряди також поцілили в інфраструктуру Святогірська та Дружківки. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Через мінометний обстріл поранено жителя селища Велика Новосілка.
Окрім цього, повідомляється, що поліція допомогла евакуюватись ще 97 людям. З початку обов’язкової евакуації виїхало понад 29 200 осіб, серед них 4524 діти, 1847 - люди з інвалідністю.
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