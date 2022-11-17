У Києві очікується сильний снігопад: погода на 18 листопада [ Редагувати ]
У Київській області та в столиці завтра, 18 листопада, очікується подальше погіршення погодних умов. У регіоні пройде снігопад, на дорогах ожеледиця. Оголошено рівень небезпеки - I, жовтий.
Про це повідомляє Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.
"Залиште авто вдома: синоптики прогнозують завтра сильний снігопад", - ідеться у повідомленні.
За даними синоптиків, сніг розпочнеться завтра пообіді, посилиться увечері й триватиме до середини дня суботи.
"Будь ласка, не створюйте затори. Адже у них також стоїть снігоприбиральна техніка й авто спецслужб. Подбайте також про паркування: не залишайте автівки на узбіччях вулиць та доріг, аби дорожники могли долати наслідки опадів", - додали у КМДА.
Також київська влада нагадує пішоходам про світловідбивні елементи на одязі.
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