Росіяни з артилерії обстріляли Сумську область [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
У п'ятницю, 18 листопада, росіяни атакували Сумську область. Внаслідок артилерійського обстрілу постраждав автомобіль.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Росіяни обстріляли Шалигинську громаду зі ствольної артилерії. 33 "прильоти" були на території двох прикордонних сіл", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, снаряди розривалися на полях, людських городах, подвір’ях та дорогах.
За словами Живицького, частково зруйновані огорожі помешкань місцевих жителів, сараї, автомобіль.
"Постраждалих, на щастя, немає", - додав очільник області.
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